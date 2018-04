Fraga prevê crescimento do PIB de apenas 1% em 2002 O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse em reunião com analistas e economistas na segunda-feira em Nova York que a economia do Brasil vai crescer apenas 1% este ano, com variação de 0,25% para cima ou para baixo, segundo relatório do banco de investimentos Goldman Sachs distribuído hoje. O número está abaixo da previsão do mercado, que prevê crescimento de 1,5%, de acordo que a última pesquisa do BC divulgada segunda-feira. Em sua última estimativa oficial, de junho, o BC projetou crescimento de 2% em 2002. Fraga e o ministro Pedro Malan obtiveram no início desta semana em Nova York a garantia de 16 bancos de que as linhas de crédito ao Brasil serão mantidas. Fraga disse aos analistas que ele vai estender as discussões a outros bancos centrais e reguladores em Basiléia, na Suíça, em cerca de duas semanas, quando o governo do Brasil vai concluir as conversas com os bancos europeus, afirma o relatório da Goldman Sachs. Fraga, segundo o banco de investimentos, disse que o governo espera aprovar uma série de reformas em novembro, antes, portanto, da transmissão de poder em janeiro pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, após oito anos de governo. As reformas incluem um sistema alternativo de previdência para o funcionalismo público, uma mudança constitucional para permitir uma eventual independência do Banco Central, uma reforma tributária parcial e uma nova lei de falências, acrescenta o relatório da Goldman Sachs. O presidente do BC acrescentou que o uso de reservas internacionais este ano para apoio do real pode chegar a US$ 6,6 bilhões, ou US$ 8 bilhões incluindo as retiradas de agosto. Isso deixaria o País com reservas líquidas de US$ 15,5 bilhões no fim de 2002.