Fraga recebe prêmio hoje em Nova York O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que no fim de semana participou, em Washington, de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird), será homenageado com um prêmio como "liderança de destaque" hoje em Nova York pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele fará um discurso no evento às 14h (horário de Brasília). Em seguida, Fraga dará uma entrevista coletiva. A homenagem acontecerá no hotel The New York Palace. O mesmo prêmio recebido por Fraga já foi recebido John Reed, Paul Volcker (ex-Fed) e o ministro Pedro Malan.