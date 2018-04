Fraga reúne-se com Bornhausen e defende de 2 projetos O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defendeu nesta terça-feira durante encontro com o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), a aprovação de emenda à Constituição que regulamenta o sistema financeiro nacional e do projeto de lei que permite a criação de fundos de pensão para os servidores públicos. Esta é a primeira vez que Armínio Fraga se reúne com Bornhausen, que está apoiando o candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, à Presidência da República. Na avaliação de Bornhausen, ambas as propostas só têm chances de serem aprovadas depois do segundo turno das eleições. "É muito difícil recrutar os parlamentares para virem aqui votar antes de outubro", observou. A emenda que modifica o artigo 192 da Constituição e permite que a regulamentação do sistema financeiro seja votada de forma desmembrada em projetos de lei está pronta para ser apreciada pelo plenário da Câmara. Mas não há acordo sobre a regulamentação do artigo 192, parada há cerca de seis meses. O projeto que regulamenta a criação de fundos de previdência complementar para os servidores públicos já começou a ser votado no plenário da Câmara, mas sua apreciação foi suspensa também por falta de acordo. Na avaliação de Bornhausen, também é preciso aprovar a reforma política ainda este ano. "Até porque se não tiver reforma política não temos como votar a reforma tributária", afirmou. Campo neutro No encontro com Bornhausen, Armínio Fraga disse ainda estar confiante na formalização do acordo do governo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "O acordo é bom para o Brasil, inclusive para o futuro presidente", garantiu Armínio Fraga ao presidente do PFL. E argumentou que o acordo com o FMI trará mais segurança para o governo brasileiro, uma vez que haverá uma redução na especulação. Bornhausen afirmou que se reuniu com Armínio Fraga na condição de presidente do PFL. "Não fui como representante do candidato Ciro Gomes", disse. Mas sua reunião com o presidente do Banco Central tem um significado importante para acalmar a economia, que nas últimas semanas vive em turbulência. Em época de eleições presidenciais, Armínio Fraga acabou se transformando em uma espécie de campo neutro, neste momento de crise. Ao contrário do ministro da Fazenda, Pedro Malan, que já declarou seu voto no candidato do PSDB à Presidência, José Serra, o presidente do Banco Central vem mantendo uma certa distância do processo eleitoral. Tanto é assim que Armínio já se encontrou com o deputado Aloysio Mercandante (PT-SP), representante do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o próprio Ciro Gomes para analisar o momento econômico. Antes Bornhausen, o presidente do PSDB, deputado José Anibal (SP), também se reuniu com Armínio Fraga.