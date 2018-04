Fraga tenta aliviar preocupações sobre inflação, diz Financial Times O influente jornal inglês Financial Times disse que o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, procurou ontem aliviar as preocupações sobre a aceleração da inflação após o IPCA ter registrado uma alta de 0,8% em abril. "Temos que olhar para a frente em vez de olhar para trás", disse Fraga ao FT. O jornal salientou que o Brasil concordou com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em manter a inflação no máximo em 5,5% neste ano. No ano passado, o Brasil não atingiu a meta de 6% por causa de uma "´série extraordinária de choques externos", disse Fraga. "Nós não controlamos todas as variáveis, mas mantemos o nosso compromisso de médio e longo prazos", disse o presidente do BC.