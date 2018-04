Fraga vai à Suíça em setembro O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, vai aproveitar a viagem que fará no início de setembro à Suíça, para participar da reunião anual do Banco Internacional de Compensações (BIS), para conversar sobre a economia brasileira com os principais representantes dos bancos estrangeiros. A assessoria de imprensa do BC procurou desqualificar a viagem como sendo uma série de visitas em busca de linhas de crédito para as exportações do País. "Não tem esse caráter", informou. De acordo com a assessoria do BC, é provável que Fraga seja acompanhado pelo diretor de Assuntos Internacionais do BC, Beny Parnes. O roteiro da viagem ainda não está definido.