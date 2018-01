Fraga vê sinais ?positivos? na economia O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, comentou hoje sobre o recuo na cotação do dólar em relação ao real nos últimos dias e classificou como "positiva" a redução na taxa da moeda norte-americana. "São vários sinais positivos. É o que nós estávamos querendo e vem como um incentivo a mais para continuar nessa linha que o novo governo está sinalizando", disse. Fraga disse estar "com muita esperança de que esse clima difícil que o País vive vai ficar para trás". Ele comentou também sobre o risco País e observou que esse indicador deu sinais positivos para o Brasil. "Nosso prêmio de risco chegou a 2.400 pontos. Agora estamos em 1.400 pontos. Ainda é muito alto, mas é menor do que o patamar anterior. É essa posição (de recuo) que temos de consolidar", afirmou. Fraga afirmou que a economia é como futebol. ?A gente nunca pode ficar tranqüilo. A gente tem que ficar de olho na situação." O presidente do BC disse estar confiante com a formação da nova equipe econômica. "Estou confiante. Mas a gente tem que ter confiança com o olho na bola", afirmou. Fraga negou que o atual "time" que está sendo formado pelo futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e pelo futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, seja parecido com o de sua gestão. "Não, cada um tem seu molho. Também é como futebol. Não há dois times iguais, mas não quer dizer que o time não seja bom.? Fraga considerou também que a nova equipe econômica tem que agir como no futebol. ?Tem que jogar noventa minutos, jogar, jogar, jogar. E eu sinto esta disposição (na nova equipe)". O presidente do BC participou do lançamento de moedas comemorativas do pentacampeonato mundial do futebol brasileiro, confeccionadas pela Casa da Moeda a pedido do Banco Central. O evento ocorreu no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio.