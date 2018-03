França anuncia pacote de US$ 2,46 bilhões para setor agrícola

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, anunciou nesta terça-feira, 27, um pacote de 1,65 bilhão de euros (US$ 2,46 bilhões) para ajudar as companhias agrícolas do país, que têm sido prejudicadas pela volatilidade nos preços das matérias-primas.

"A crise está prejudicando o primeiro setor industrial de nossa economia", cujo valor é de 163 bilhões de euros, disse Sarkozy durante discurso em Poligny, leste do país. "Essa crise fere o coração de nossa identidade."

Desde setembro do ano passado, o índice de preços da produção agrícola caiu 20%, enquanto o de preços de alimentos ao consumidor recuou apenas 1%, afirmou o presidente francês, observando existir uma distribuição injusta de receita dentro do setor. "Essa diferença é inaceitável."

O programa inclui um bilhão de euros de empréstimos do governo e 650 milhões em fundos extraordinários para ajudar os agricultores a enfrentar o aumento dos custos de produção. Sarkozy também prometeu pressionar a União Europeia a adotar mecanismos para amenizar a volatilidade nos mercados de produtos agrícolas e a adotar um "imposto sobre carbono" para limitar a concorrência injusta de produtores de fora do bloco. As informações são da Dow Jones.