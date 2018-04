França defende posição comum para UE na cúpula do G20 A França é favorável a uma abordagem europeia comum na cúpula do G20, marcada para Londres em abril, disse no sábado o presidente francês, Nicolas Sarkozy. "Nós precisamos de uma posição comum para a cúpula em Londres", disse Sarkozy a jornalistas na abertura de uma feira agrícola em Paris, antecipando-se a um encontro preparatório para o G20 em Berlim. A reunião de Londres visa produzir uma resposta coordenada ao desaquecimento econômico global. "Não vou me associar a uma posição que não dê uma resposta ambiciosa a essa crise profunda", acrescentou Sarkozy. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e Sarkozy fizeram um apelo na sexta-feira para que a cúpula do G20 chegue a propostas "fortes e concretas" para combater a crise financeira global. (Reportagem de Laure Bretton e Sybille de La Hamaide)