França diz que Société Générale está em crise A ministra da Economia da França afirmou que o banco Société Générale está em crise e poderá ter que afastar seu presidente do conselho. "O Société Générale está em uma situação de crise", afirmou o ministra Christine Lagarde à televisão LCI. "Em um momento de dificuldade, os membros do conselho devem decidir ser a pessoa no comando é a mais adequada para dirigir o navio quando ele está um pouco inclinado ou se é preciso mudar o capitão." Em 24 de janeiro, o banco informou operações não autorizadas feitas por um de seus funcionários que geraram uma perda de 4,9 bilhões de euros. Os comentários de Lagarde colocam mais pressão no presidente do conselho do banco, Daniel Bouton, para que ele renuncie. (Por Tim Hepher e Crispian Balmer)