França e Irlanda rejeitam proposta européia à OMC França e Irlanda oficializaram sua posição contrária à oferta agrícola da Comissão Européia, apresentada à Organização Mundial do Comércio (OMC) em dezembro, durante a reunião (Comitê 113) de representantes técnicos dos 15 países membros da União Européia (UE). A decisão final ficou para o Conselho dos 15 ministros de Relações Exteriores, marcada para a próxima segunda-feira. A reunião foi a quarta para avaliação do "documento de posição" (position paper) divulgado por Bruxelas dentro dos compromissos estabelecidos na negociação agrícola do ciclo de Doha (Catar), em novembro de 2001. A Comissão Européia pretende, no âmbito da OMC, uma redução de 45% das subvenções à exportação, de 55% das ajudas internas e de 36% das tarifas de importação. Na ocasião, o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, disse que os subsídios à exportação atualmente não ultrapassam 8% do orçamento agrícola, enquanto no passado chegava a 30%. A verba comunitária destinada à agricultura está em torno de US$ 51.450 bilhões, quase a metade do orçamento geral da UE. São as ajudas diretas que tomam a maior parte do orçamento agrícola, US$ 42 bilhões dos US$ 51.450 bilhões, e está aí o pomo da discórdia. O grupo dos opositores à reforma da PAC (Política Agrícola Comum), do qual fazem parte 10 países, alega, segundo fontes comunitárias, que a Comissão não devia ter apresentado o "documento de idéias" à OMC sem consulta prévia aos Estados membros. Esse mesmo grupo não gosta da idéia de discutir o projeto de reforma da PAC, apresentado oficialmente hoje pelo comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, antes de avançar as negociações multilaterais. Fontes comunitárias tentam desvincular a reforma da PAC das negociações com a OMC, porque, segundo essas fontes, não significa que as reformas internas acordadas serão as mesmas levadas à mesa das negociações multilaterias. "O que colocaremos em Genebra, dependerá do que nossos parceiros ofereçam a nós", afirma uma fonte da Comissão. "Há países terceiros que estão fazendo correr a informação de que a Europa necessita fazer a revisão da PAC, para negociar na OMC, porque acreditam obter mais da UE", afirma a mesma fonte. O que a Comissão pretende é conseguir ganhos maiores em reformas internas e guardar margem de manobra para as negociações no âmbito da OMC. Mas, na prática, existe uma diferença entre o que Bruxelas pretende e o que os 15 aceitam. E o que está acontecendo no momento é que as duas propostas, tanto a reforma da política agrícola, quanto as ofertas à OMC, estão sendo recusadas. Os países opositores, liderados por França e Irlanda, não querem, por exemplo, a desvinculação dos subsídios à produção tal qual foi proposta por Fischler hoje, que prevê uma redução progressiva, a partir de 2007, das ajudas diretas aos agricultores. "Se não aceitam internamente o conceito de redução das ajudas diretas, nem desvinculação dos subsídios da produção, como aceitariam ofertas semelhantes no âmbito das negociações multilaterais?", questiona uma fonte diplomática brasileira, reforçando que as duas ofertas são separadas, "sim, sem dúvida, mas acabam intrinsecamente ligadas". Pela proposta apresentada hoje, Bruxelas prevê uma redução global graduada das ajudas diretas, de 2007 a 2013. Os que ganham até US$ 5.250 anuais continuariam recebendo as ajudas comunitárias. Os que têm rendimentos entre US$ 5.250 e US$ 52.500 veriam as ajudas diretas diminuírem até 12,5%, e os que ganham acima de US$ 52.500 teriam uma redução de até 19%. Uma parte desses montantes seria transferida para o financiamento de projetos de desenvolvimento rural a partir de 2007, na margem de 1% acumulado a cada ano, até alcançar 6% em 2012. Fischler quer que se conceda uma ajuda ao rendimento do produtor, independente da quantidade produzida, em quase todos os subsetores, principalmente o dos bovinos, cereais, ovinos, caprinos, leite e produtos leiteiros, arroz, entre outros. Os países opositores preferem que a desvinculação seja de forma gradual e, mesmo assim, alguns setores necessitariam de uma fase de transição, de acordo com fontes comunitárias.