França nega ter sido informada sobre segundo inseticida em ovos

As autoridades francesas afirmaram que não foram informadas pela Comissão Europeia sobre a possível presença de um segundo inseticida, o Amitraz, em produtos derivados de ovos oriundos da Holanda e da Bélgica. Faz duas semanas que a União Europeia está em crise após oficiais do bloco confirmarem que 17 países relataram ter recebido da Holanda e da Bélgica ovos ou produtos com ovos contaminados pelo inseticida Fipronil.

"Os serviços oficiais franceses não receberam nenhum alerta do Serviço de Alerta Rápido sobre Comida e Alimentação (RASFF, na sigla em inglês) que avisasse sobre o envio de produtos com Amitraz vindos de outros Estados membros", disse um porta-voz do Ministério da Agricultura francês à AFP.

O governo holandês revelou nesta quarta-feira, 23, que a empresa Chickfriend, implicada no caso de Fipronil, utilizou um segundo inseticida "moderadamente tóxico". Trata-se do Amitraz, um pesticida destinado ao uso agrícola para matar moscas, segundo a carta que um dos ministros do governo holandês enviou ao parlamento do país.

O Ministério da Agricultura da França lembrou que os serviços departamentais receberam em 8 de agosto ordens para investigar os criadouros de galinhas e verificar se algum dos produtos antiparasitários com Fipronil, que causaram a contaminação na Bélgica e na Holanda, foram utilizados em território francês.

"Entre os 2.900 criadouros franceses analisados, 2.200 afirmaram não ter utilizado esses produtos. Essa informação foi confirmada por 350 inspeções", afirmou o ministério.