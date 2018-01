França pode vender participação de 5% na Air France O governo francês poderá vender uma participação de 5% na Air France e reduzir sua fatia de 54,4% na companhia, segundo informações do jornal Le Figaro. Com o risco de uma nova crise nas companhias aéreas, no caso de uma guerra contra o Iraque, o governo está considerando a venda de uma pequena participação, em vez dos 30% a 40% inicialmente planejados, de acordo com fontes de bancos citados pelo jornal francês.