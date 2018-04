França registra 90 mil demissões em janeiro, diz TV O desemprego na França aumentou em 90 mil em janeiro, quase o dobro do número de demissões registradas no mês anterior, informou o canal de televisão LCI nesta quarta-feira, sem citar fontes. As 45.800 demissões de janeiro, que elevaram a 2,114 milhões o total de desempregados no país, tinham sido menos severas que as 64 mil de dezembro, mas marcaram o sétimo mês seguido de queda do emprego. Os dados de emprego enfatizam a piora das perspectivas para a segunda maior economia da zona do euro.