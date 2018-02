França tem superávit comercial de US$ 2,89 bi em 2001 A França registrou superávit comercial de 3,325 bilhões de euros em 2001 (cerca de US$ 2,89 bilhões), revertendo déficit de 3,1 bilhões de euros em 2000, em consequência de forte melhora no desempenho do comércio durante o segundo semestre do ano. Em dezembro, a balança comercial deteriorou-se em relação a novembro, mas ainda foi registrado superávit de 814 milhões de euros. Em novembro, o superávit havia sido de 1,12 bilhão de euros. As exportações, em termos sazonalmente ajustados, caíram para 24,687 bilhões em dezembro, de 25,714 bilhões de euros em novembro. As importações recuaram para 23,873 bilhões de euros em dezembro, de 24,593 bilhões de euros em novembro. Produção industrial cai A produção industrial caiu 0,9% em dezembro na França frente a novembro, com uma retração na produção de automóveis e bens semiconcluídos mais que zerando os ganhos no segmento de alimentos, informou o instituto nacional de estatísticas Insee. Em relação a dezembro de 2000, a produção recuou 1,3%. Economistas previam que a produção ficasse inalterada em dezembro em relação a novembro. As informações são da Dow Jones.