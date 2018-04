Francini: crescimento da indústria em 2006 foi "porcaria" O crescimento da indústria em 2006 foi classificado como "porcaria" pelo diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, em entrevista à rádio Jovem Pan nesta quarta-feira, 11. Ao ser questionado sobre a afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que, em conversas particulares, os empresários estão admitindo que a indústria está crescendo mais do que os indicadores mostram, Francini disse: "Eu ainda acredito no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IBGE diz que a indústria de transformação no ano passado cresceu 1,6%. Esse crescimento é uma porcaria. Portanto, oficialmente, sabemos que a indústria vai mal." "Quanto aos amigos do Lula, eu não sei. Eu sei que tem muitos empresários ´puxa-sacos´, que na hora de falar na frente do presidente preferem uma boa adulação do que uma boa verdade", afirmou Francini. "Eu não sei quais são os amigos do Lula e nem se eles ´são puxa-saco´. Mas se todos eles estão dizendo isso, olha pode ter certeza, ele anda acompanhado de um monte de puxa-saco". O diretor da Fiesp também comentou o crescimento no emprego industrial no Estado de São Paulo, de 2,7% no primeiro trimestre. De acordo com ele, o resultado é positivo, mesmo que quase 2% dele tenha sido gerado pelo setor sucroalcooleiro. Francini classificou como "modesto" o crescimento das vagas em outros setores. Francini disse ainda que a produção doméstica não tem acompanhado a demanda, que está boa e cresceu 6%. "Se a demanda cresce 6% e indústria cresce 2%, significa que o produto importado está tomando o lugar da produção nacional", disse. "Estamos pagando de alguma forma ao trabalhador chinês."