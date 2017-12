Francisco pede que fiéis rezem pela Grécia

GENEBRA - Diante do caos financeiro, o povo grego ganhou um apoio inesperado: o do papa Francisco. Nesta quarta-feira, 1, ele pediu para que as lideranças políticas da Europa respeitem a "dignidade humana" ao negociarem com Atenas e ao apresentarem novas propostas de um acordo com o governo de Alexis Tsipras.

Argentino, o papa atravessou algumas das piores crises em Buenos Aires e sempre fez questão de denunciar o impacto de pacotes financeiros na população. Desde que assumiu o pontificado, ele tem criticado o mercado, as medidas de austeridade na Europa e a falta de políticas sociais.

Agora, em mais um gesto político de um papa que ganha espaço internacional, Francisco também joga sua influência num processo financeiro complexo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, o pontífice está "preocupado" com a crise grega e queria "demonstrar sua proximidade a todo povo grego, principalmente às famílias".

"Ele pede que a dignidade das pessoas fique ao centro de qualquer debate político e técnico e na tomada de decisões e escolhas responsáveis", declarou o Vaticano, em um comunicado lido por Lombardi.

O papa também pediu que os fiéis "rezem" pela Grécia e seu povo, à medida que sofrem o impacto humano e social da crise. Francisco ainda pediu que os fiéis se "unam em preces para o bem do povo grego".

Nos últimos anos, a crise que viveu a Argentina no final da década de 90 passou a ser estudada pelos gregos com especial interesse, em especial o fim do dólar na economia sul-americana.

Não foram poucos os ex-políticos e economistas argentinos que, desde a eclosão da crise grega, deram palestras e foram convidados para prestar consultorias em Atenas.