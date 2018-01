Frango brasileiro ganha certificado de livre de doença O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, assinou hoje em São Paulo a portaria que garante à produção de frangos livre da doença de New Castle. O Brasil já era considerado um país onde essa doença não ocorria mais, mas o certificado melhora a imagem do frango brasileiro em termos de qualidade sanitária. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (ABEF), Julio Cardoso, acredita que no médio prazo o certificado pode significar um aumento das exportações brasileira em US$ 200 milhões. Isso se o Brasil conseguir abrir novos mercados, como o Estados Unidos. "O certificado não garante a abertura do mercado norte-americano, mas era uma condição". O setor vem sofrendo com restrições às exportações em vários países, especialmente na Rússia e na Europa. Todo o frango brasileiro está sendo testado na Europa para verificar se há contaminação de nitrofurano, uma substância proibida na região. Desde que foram encontrados traços do medicamento em lotes brasileiros, os europeus vêm dificultando as vendas brasileiras para a região.