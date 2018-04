Fraude em importações pode ter 60 envolvidos

Segundo Rodrigues Alves, ?pelo menos? dez servidores públicos estão entre os alvos da apuração. Quatro auditores da Receita já foram capturados, dois de São Paulo, dois de Rondônia. A PF informou que os auditores habilitavam empresas de fachada no Sistema de Controle do Comércio Exterior (Siscomex) e facilitavam a passagem de mercadorias no Porto de Santos. O delegado está convencido de que servidores corrompidos deram sustentação à trama que levou à sonegação estimada em R$ 100 milhões.

Os alvos da Operação Ártico estão detidos em regime temporário, por cinco dias, prazo que termina no domingo. A PF poderá requerer a prorrogação da medida, ou mesmo a conversão em prisão preventiva, até a conclusão da investigação. No Estado de São Paulo foram detidos 11 investigados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.