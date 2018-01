Fraude na rede Os leilões pela Internet são cada vez mais populares nos Estados Unidos. Mas o aumento do volume de negócios traz um novo problema: está crescendo o número de fraudes nos sites, informa levantamento The Wall Stret Journal Americas, publicado hoje no jornal O Estado de S. Paulo. As queixas ao governo dos EUA contra empresas de leilões virtuais cresceram de 107 em 1997 para 10,7 mil no ano passado. As fraudes mais comuns são os lances falsos, muitas vezes dados pelos próprios vendedores para simular disputa e aumentar o preço da mercadoria. As empresas de leilões pela Web dizem que aumentaram a fiscalização, mas reconhecem que ainda há muito o que melhorar. Fica o alerta para o consumidor que for utilizar os sites de leilões para realizar suas compras.