Fraudes americanas equivalem ao PIB brasileiro, diz consultoria Fraudes anuais nos Estados Unidos equivalem ao PIB brasileiro. O diretor geral da empresa de consultoria e investigações Kroll Associations Brasil, Eduardo Sampaio, informou hoje em palestra sobre Ética no setor público, na Câmara Britânica de Comércio e Indústria, em São Paulo, que as fraudes nos EUA chegam a US$ 400 bilhões ao ano, o correspondente ao valor aproximado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Pesquisa realizada pela empresa nos EUA estima perdas com fraudes de 6% da receita total. Segundo Sampaio, se o nível de fraudes fosse o mesmo no Brasil, esse valor equivaleria a R$ 500 milhões. Durante o evento, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, apresentou estatística do Ibope sobre transparência que demonstra que 4% dos entrevistados já pagaram propina para servidores públicos. Segundo pesquisa que está sendo realizada pela Kroll junto a 4 mil empresários brasileiros e que deverá ser divulgada no final deste mês, esse índice deve ser maior. A Kroll trabalhou no caso de investigação do tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello, Paulo César Farias. Sampaio afirmou que a corrupção no Brasil está diminuindo devido a algumas medidas adotadas pelo atual governo, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a redução nas taxas de inflação. Segundo ele, no passado as propinas eram repassadas para os preços. Confirmada a retração no mercado, ficou mais difícil a adoção dessa prática, na opinião de Sampaio, pois a empresa pode perder competitividade. De acordo com estatísticas da Kroll nos EUA, a maioria dos fraudadores possui curso superior e 75% são homens. Sampaio não soube explicar se a maior presença do sexo masculino deve-se ao fato de as mulheres ocuparem menos cargos executivos nas empresas ou se é em razão da melhor índole feminina. Em valores, as fraudes de executivos são 16 vezes maiores que a de outros funcionários, e quatro vezes maiores do que a de gerentes. Sampaio disse que nos EUA as fraudes em balanço demonstram que a legislação americana está atrasada em relação a brasileira. Ele afirmou que só agora o governo dos EUA estuda a adoção de rodízios entre auditores e a separação entre as empresas de auditoria e consultoria, prática que já ocorre no Brasil há três anos.