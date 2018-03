Fraudes em cheques cresceram 13,33%, aponta Telecheque As fraudes em cheque cresceram 13,33% no Brasil em 2006 segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela Telecheque (empresa de concessão de crédito no varejo). O levantamento constatou que o índice de fraudes neste meio de pagamento no País foi de 0,17% no ano passado, enquanto em 2005, o mesmo tipo de estudo registrou indicador de 0,15%. Para o vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, os golpes estão mais sofisticados e os lojistas devem ter bastante atenção. "É muito importante que os lojistas estejam atentos aos golpes, principalmente considerando a evolução e sofisticação dos estelionatários", alertou Neto, acrescentando que os lojistas devem solicitar e conferir os documentos dos consumidores sempre, "pois é muito comum que um cheque adulterado seja acompanhado de documentos falsificados." E complementou: "Daí a importância de se treinar toda a equipe do estabelecimento para que ela seja capaz de identificar alguma tentativa de golpe." O executivo também chamou atenção para outra prática dos fraudadores que, segundo ele, tem crescido no mercado. "As contas abertas por falsários têm nos preocupado, já que, nestes casos, a fraude acontece no próprio banco, por meio da abertura de conta corrente com documentos falsificados", atentou. Segundo ele, esta nova estratégia de fraude tem colocado o varejo numa posição "bastante fragilizada", devido a dificuldade de comprovação e ressarcimento perante os bancos. Em 2006 foi destaque ainda o crescimento de 5,26% do indicador de cheques sustados. Com índice de 0,38% em 2005, eles passaram a responder por 0,40% do volume total de transações com cheques em 2006. Em contrapartida, o volume de cheques roubados apresentou recuo de 15,38%. No ano passado, o índice foi de 0,11%, enquanto que em 2005 foi de 0,13%. A queda, no entanto, de acordo com Neto, denota a tendência de migração do simples roubo de cheques para a fraude. "Hoje a tecnologia e a sofisticação têm sido o grande diferencial utilizado pelos golpistas, que sempre inovam as suas técnicas, tornando ainda mais difícil a identificação da fraude", informou. Com abrangência nacional, a Telecheque avalia a inadimplência com cheques, bem como outros indicadores relacionados a esse meio de pagamento, considerando o valor em reais das transações com cheques e não a quantidade de folhas de cheques emitidas.