Fraudes em cheques têm queda de 22,22% em fevereiro Pelo segundo mês consecutivo, as fraudes com cheques no Brasil registraram queda, conforme apurou a pesquisa da empresa de avaliação de riscos na concessão de crédito em cheques Telecheque. Segundo o levantamento, divulgado nesta sexta-feira, 29, houve redução de 22,22% em cheques fraudados em fevereiro deste ano ante o mês anterior. O índice de fraudes em fevereiro de 2007 ficou na casa de 0,14%, enquanto em janeiro foi de 0,18%. A queda foi ainda maior quando comparado fevereiro deste ano com o mesmo período do ano passado: 33,33%. Em fevereiro de 2006, o índice ficou em 0,21%. Na avaliação do vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, o mercado está mais cauteloso aos golpes aplicados pelos estelionatários. Segundo ele, os responsáveis por este tipo de crime estão sempre inovando na forma de aplicação dos golpes. O volume de cheques roubados também apresentou queda, de acordo com a Telecheque. Com índice de 0,10% em fevereiro, houve redução de 9,09% em relação ao mês anterior. Na comparação com fevereiro de 2006, o declínio chegou a 23,08%. Outra modalidade que apresentou baixa foi a de cheques sustados. Em fevereiro o indicador foi de 0,4%, enquanto em janeiro o índice foi de 0,43%, o que aponta uma diminuição de 6,98% na comparação mensal. Em relação ao mesmo período de 2006, a queda foi de 11,11%. Mesmo diante dos índices em queda, o vice-presidente da instituição afirma que não é possível confirmar uma tendência de queda em cheques sustados. "Visto que temos apurado alguns desvios praticados por algumas agências, o que acreditamos que ocorram por erros operacionais", ponderou Praxedes Neto, por meio de comunicado.