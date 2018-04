Freddie Mac anuncia prejuízo de US$ 25,3 bi A agência hipotecária Freddie Mac divulgou ontem prejuízo líquido de US$ 25,3 bilhões no terceiro trimestre, ou US$ 19,44 por ação ordinária diluída, ante prejuízo de US$ 1,2 bilhão (US$ 2,07 por ação) no mesmo período do ano passado. Pelo acordo de compra de ações preferenciais com o Departamento do Tesouro dos EUA em setembro, no qual a Freddie Mac poderia sacar até US$ 100 bilhões, a Agência Federal de Finanças Imobiliárias (FHFA, na sigla em inglês) solicitou ao Tesouro US$ 13,8 bilhões para a agência hipotecária. A Freddie Mac espera receber os recursos até 29 de novembro. Segundo a agência, a perda resultou, principalmente, de baixas contábeis de US$ 14,3 bilhões relacionadas a ativos tributários diferidos (que podem ser usados para reduzir despesa com imposto de renda), US$ 9,1 bilhões em ajustes contábeis em títulos à venda e US$ 6,04 bilhões em despesas relacionadas ao crédito por conta da deterioração do mercado no trimestre.