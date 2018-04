Free shop: comparar preços é importante É recomendável fazer uma pesquisa de preços antes do dia do embarque para ver se vale a pena deixar de comprar no exterior para comprar no free shop. Se for conveniente, o turista deve fazer um pedido de reserva destes produtos no free shop, desde que a viagem não demore mais do que um mês. O site do free shop traz preços e promoções, facilitando a pesquisa. Ao passar pelo free shop de saída - antes do embarque - é recomendado anotar os preços dos produtos que serão comprados. Se, no exterior, esses artigos estiverem mais baratos e forem fáceis de carregar, é melhor comprar lá fora. Caso contrário, é conveniente comprar na volta, no free shop de entrada. O turista deve também comparar os preços com o free shop do país de desembarque, que podem ser superiores ou inferiores aos do Brasil. Vale lembrar também que o duty free brasileiro tem menor número de produtos do que os da Europa, e algumas marcas não são vendidas em nenhum free shop do mundo. Todos estes aspectos precisam ser considerados no planejamento das compras. Dicas Um produto que tem muita saída no free shop brasileiro é bebida alcóolica. Um dos uísques mais comprados, por exemplo, é encontrado por cerca de US$ 45,00 nos supermercados, e por apenas US$ 15,00 no free shop. Produtos à base de tabaco, que pagam muito imposto no Brasil, também costumam ter preços atraentes nos free shops. Produtos perecíveis, como chocolates e queijos, devem preferencialmente ser comprados no free shop brasileiro, na volta ao País, porque ocupam espaço e estragam. O turista também pode comprar produtos que vai usar no exterior, no free shop de saída, como máquinas fotográficas. Mas é bom lembrar que, nos Estados Unidos, os eletrônicos são mais baratos do que aqui. Na Europa, costumam ser mais caros. Veja no link abaixo mais informações sobre viagens internacionais.