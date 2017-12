Free shop de São Paulo tem novo visual A loja Duty Free do Aeroporto Internacional de Guarulhos passou por uma reforma e está ocupando uma área de 1,5 mil metros quadrados, segundo a Brasif, empresa responsável pela administração dos Duty Free instalados nos aeroportos do Brasil. A mudança possibilita o atendimento de cerca de 5 mil pessoas diariamente. Com corredores mais amplos para facilitar a circulação de carrinhos e a visualização dos produtos (9 mil itens diferentes, dentre perfumes, queijos, vinhos, máquinas fotográficas e brinquedos), a rede reinaugurou a filial de São Paulo no começo de novembro, mas só no começo da semana. Outra novidade é que há uma área reservada para deixar o carrinho dos clientes com as bagagens localizada na saída dos caixas. O acesso às lojas duty free é exclusivo para passageiros de vôos internacionais. Seus produtos são isentos de imposto de importação dentro do limite de US$ 500, além da cota de também US$ 500 para compras no exterior. Mas é recomendável fazer uma pesquisa de preços no dia do embarque para ver se vale a pena deixar de comprar no exterior para comprar no free shop, ou mesmo no Brasil. O site do free shop pode ajudar nessa pesquisa. A partir dele, o viajante poderá saber, de antemão, sobre as promoções e ofertas de todos os free shop brasileiros. Se for conveniente, o consumidor pode fazer a reserva dos produtos desejados para garantir a compra de produtos desde que a viagem não demore mais que um mês. Saiba mais sobre compras no free shop acessando o link abaixo