Free shops terão produtos nacionais As lojas free shops dos aeroportos brasileiros terão produtos nacionais a partir de sexta-feira. O primeiro Duty Free Made In Brazil será inaugurado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os free shops conhecidos por terem as prateleiras cheias de produtos importados agora terão produtos como aguardente, baralho, biquínis, café, cosméticos, eletroportáteis e meias de fabricantes nacionais. De acordo com apuração do repórter Carlos Franco, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, afirmou que os produtos terão preços até 50% menores do que no próprio varejo em função das isenções do Imposto sobre Produto industrializado (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De acordo com informações da Brasif, empresa que tem a concessão dos 26 free shops existentes nos aeroportos brasileiros, 16 empresas que já exportam para outros países estarão com produtos à venda. Os produtos serão os seguintes: meias Lupo, cosméticos Natura, cremes de tratamento Previous, aguardente Caninha 51, cachaça Araxá, café Spress, aguardente Autêntica, cerveja Bohemia e guaraná Antarctica, biquínis Rosa Chá, calçados Alpargatas, pipoca Yoki, bicicleta Caloi, eletroportáteis Arno, objetos de decoração Faeman, baralho Copag e charutos e cigarreiras Menedez Amerindo.