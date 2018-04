Frente a frente TECNOLOGIA: As salas de telepresença têm telas de alta definição, que mostram as pessoas em tamanho natural. Também são equipadas com som de alta qualidade, que dão a sensação de direção e profundidade para simular um encontro presencial. As salas são conectadas por uma rede de alta velocidade, para garantir a qualidade da comunicação. AMBIENTE: A decoração, a arquitetura e a iluminação são importantes na telepresença. As salas em um sistema de telepresença precisam ter paredes, mobiliário e tapetes iguais, para que seus usuários tenham a impressão de que todos estão em uma sala só. GASTOS: A telepresença é uma maneira de as empresas reduzirem gastos com viagem. Além do pagamento de hotéis e voos, o tempo que os executivos perdem nas viagens de negócio são custos para a empresa. A tecnologia pode tornar mais efetiva a comunicação dessas pessoas a distância. As salas de telepresença custam de US$ 50 mil a US$ 300 mil.