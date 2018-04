Friboi demite 40 e Painco reduz jornada e salários O frigorífico Friboi informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que demitiu 40 funcionários como parte de um "trabalho de simplificação e de otimização de processos, estruturas e pessoas". O processo, de acordo com a companhia, também resultou na promoção de 200 pessoas. Em reportagem publicada pela Agência Estado na última sexta-feira, fontes do mercado adiantaram que a empresa estava promovendo um ajuste em sua administração, com o objetivo de modernizar o modelo de gestão da companhia e ampliar a competitividade do grupo em um período de crise. Painco Os 700 funcionários da Painco Indústria e Comércio S/A, em Rio das Pedras (SP), aceitaram hoje a proposta da companhia de redução de 25% da jornada de trabalho e de 20% nos salários até abril, com garantia de emprego. Pelo acordo, os empregados ficarão em casa por uma semana durante as terceiras semanas de fevereiro, março e abril, com o primeiro período de folga a partir de segunda-feira (dia 16). A companhia fornece máquinas e equipamentos para grandes montadoras da região de Piracicaba (SP), como a Caterpillar, CNH e Komatsu e já havia demitido 160 funcionários no final de 2008 em virtude da queda da demanda. "Se não aceitássemos o acordo a empresa ameaçava demitir 400 funcionários", disse José Luiz Ribeiro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Piracicaba e Região. Foi o segundo acordo do setor na região, já que no início do mês os 4,5 mil funcionários da Caterpillar aceitaram a redução de 10% jornada e 6,7% no salário, também com a garantia de emprego.