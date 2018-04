Friboi quer dólar a R$ 2,80 para exportar O dólar a R$ 2,30, bem mais valorizado frente ao R$ 1,60 de há alguns meses, não é suficiente para compensar a queda de preço da carne bovina no mercado internacional e os maiores riscos na exportação diante da crise financeira, disse ontem o presidente do JBS-Friboi, Joesley Mendonça Batista. Por isso, o JBS quer que a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) reivindique que o Banco Central pare de vender dólares ao mercado. "Quero que o câmbio volte a R$ 2,80."