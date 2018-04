Friboi reestrutura gestão e demite executivos O Grupo JBS Friboi iniciou um processo de reestruturação da administração, que envolve demissão de executivos, promoção de funcionários e transferência de outros da matriz em São Paulo para unidades de abate e processamento em todo o País. Segundo informação extraoficial de um executivo da empresa, a ideia é modernizar o modelo de gestão e ampliar a competitividade do grupo no período de crise. O número total de demissões ainda não está definido, já que os ajustes não foram concluídos, mas estima-se que cheguem a 40 pessoas. De acordo com a fonte, no processo de mudança o objetivo é transferir as pessoas para que as unidades tenham maior compromisso na busca dos resultados. ?O plano é ter mais gente nas unidades e menos gente na sede?, diz a fonte, familiarizada com o processo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.