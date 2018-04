Frigorífico volta sob olhos de credor

Amanhã a planta do Arantes em Portos e Lacerda volta a abater animais depois de dois meses fora de operação. O acordo foi fechado entre a direção da empresa e um grupo de credores, liderados por Elton Luiz Maldaner, que tem o maior volume a receber, R$ 900 mil, referentes a 750 cabeças de gado. A reunião aconteceu na quarta-feira e a proposta para que Madaner fosse, como ele diz, "os olhos e ouvidos dos credores dentro do frigorífico", só não foi aprovada por unanimidade porque Luciomar Machado, representante da Acrimat, foi contra. Para ele, a melhor forma de pressionar a empresa seria não fornecer os animais até que as entregas anteriores fossem quitadas. "Qual é a garantia que nós temos de que desta vez o pagamento será feito? Nenhuma", lamenta. Para os pecuaristas credores, porém, há a esperança de rapidamente recompor o caixa da planta do Arantes e em um curto espaço de tempo receberem as dívidas que ficaram para trás. Os R$ 4 milhões devidos pelo Arantes aos criadores equivalem a uma semana de abate na planta de Portos e Lacerda. "A empresa não deve parar. É a forma de resguardar os empregos e pagar os produtores. A cidade não pode ficar sem um frigorífico", avalia Maldaner, que tem mais R$ 300 mil para receber do Quatro Marcos. A previsão de Maldaner, que a partir de amanhã começa a dar expediente integral no frigorífico, é que em 90 dias os débitos antigos sejam pagos. E, diz, se a direção do Arantes atrasar nem que seja um dia o pagamento a partir de agora, o fornecimento de animais será interrompido.