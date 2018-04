Frigoríficos e MPF do Pará fazem acordo Após sofrerem embargo por parte das redes de varejo, os frigoríficos Bertin e Minerva fecharam ontem um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal do Pará. No acordo, os frigoríficos se comprometeram a adotar rastreabilidade para evitar a compra de produtos fornecidos por fazendas que cometeram crimes ambientais.