Fritch quer porto de Laguna na secretaria de Pesca O secretário especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, quer que o porto pesqueiro de Laguna, em Santa Catarina, passe a ser administrado pela nova Secretaria. A proposta foi apresentada ao ministro dos Tranportes, Anderson Adauto, durante encontro com parlamentares catarinenses, quando foi discutida a suspensão das obras na BR 101, no trecho entre Palhoça, em Santa Catarina, e Osório, no Rio Grande do Sul. Segundo Fritsch, o ministro dos Transportes mostrou disposição para discutir o assunto. ?Não há interesse em manter no ministério dos Transportes o único porto pesqueiro do País?, disse Fritsch. Ele informou que o porto possui até um frigorífico, que está paralisado. O secretário propôs ainda a utilização de parte dos recursos do Fundo de Marinha Mercante para financiar a construção de barcos de pesca. Fritsch disse que serão feitas novas reuniões para discutir o assunto e avaliar qual o porcentual dos recursos que poderá ser colocado à disposição desses financiamentos. O total de recursos do Fundo é em torno de R$ 650 milhões ao ano.