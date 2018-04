"Fritura" de Lenicov começou na semana passada O ex-ministro de Economia da Argentina Jorge Remes Lenicov, que renunciou ao cargo na tarde desta terça-feira, começou a desagradar o presidente Eduardo Duhalde na segunda-feira da semana passada, quando emitiu decreto para frear a sentenças judiciais contra o "corralito". Na quarta-feira seguinte, o presidente o desautorizou publicamente, dizendo que o decreto era inconstitucional e que não iria assiná-lo. A passagem de Lenicov por Washington, durante reunião do FMI, também foi considerada tímida nos meios políticos e econômicos de Buenos Aires, já que não trouxe avanço em prol da Argentina. O tiro de misericórdia na "fritura" de Lenicov foi o plano bônus. Uma pesquisa de opinião encomendada pelo governo apontava rejeição de quase 90% à criação do plano bônus. A falta de consenso no Congresso e a divisão da base governista em relação ao plano aumentaram a insatisfação com Lenicov. Em vez de perder apoio político, Duhalde preferiu trocar de ministro.