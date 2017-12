Frutas e hortaliças têm de ser rotuladas A partir do dia 2 de fevereiro, as frutas e hortaliças vendidas ao consumidor nas centrais de abastecimento de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul terão de ser rotuladas. Os produtores de alface, agrião, couve, espinafre, rúcula, repolho, brócolis, alcachofra, aspargo e cebolinha terão até 15 de março para cumprir a exigência. Os rótulos permitem rastrear a origem do produto. A rotulagem começou a vigorar em 2 de novembro de 2003 para alho, batata, cebola, mamão, maracujá, morango, uva, abobrinhas, berinjela, beterraba, chuchu, couve-flor, jiló, pepino, pimentão, ervilha, inhame, cará, batata doce, mandioca, manga e vagem. Em 15 de dezembro, a aplicação foi ampliada para outros oito produtos e, no dia 5 de janeiro, entraram na lista mais sete itens. A medida foi prevista em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de maio de 2002. Posteriormente, uma instrução normativa conjunta dos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento passou a exigir também a identificação de hortaliças e frutas frescas.