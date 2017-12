Fruticultores fazem protesto em Pernambuco Cerca de 8 mil produtores de frutas e trabalhadores rurais ligados à atividade no Vale do São Francisco fazem protesto nesta terça-feira em frente à agência do Banco do Nordeste, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. De acordo com o diretor superintendente da Associação de Produtores e Exportadores de Hortifrutigranjeiros do Vale (Valexport), Alberto Galvão, eles reivindicam do governo federal a renegociação das dívidas existentes e a liberação de novos recursos para a atividade. Segundo a Agência Brasil, os produtores rurais acumularam prejuízos devido à queda na cotação do dólar e aos problemas climáticos, que comprometeram a safra. Segundo dados da Valexport, o Brasil exporta anualmente US$ 400 milhões em frutas in natura, principalmente manga e uva, sendo o vale do São Francisco responsável por 50% do volume de exportações. Para debater o assunto, uma comissão de produtores e trabalhadores pretende marcar uma audiência para amanhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília.