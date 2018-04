FT destaca recuperação de Serra O jornal britânico Financial Times, as últimas pesquisas eleitorais revelam que José Serra, candidato do governo, e o preferido dentre os investidores, diminuiu de forma significativa a diferença que o separa dos outros dois candidatos, Lula e Ciro Gomes. A questão segundo o jornal é se este é o "início, o meio ou o fim da recuperação de Serra". José Serra é visto como o candidato mais provável a dar prosseguimento às políticas fiscais e monetárias do governo, e também como o mais provável a apoiar politicamente as reformas fiscais e da previdência social, disse o FT. Os sistemas atuais esvaziam as finanças públicas e representam uma das principais razões para a economia brasileira não estar crescendo em seu potencial. O crescimento médio anual nos oito anos do atual governo tem sido um pouco mais de 2%, em comparação com uma meta de aproximadamente 4,5%. De acordo com o jornal britânico, as posições dos três candidatos alteraram-se esta semana. Em últimas pesquisas, Serra ganhou 6 pontos, indo a 17%, enquanto Ciro Gomes caiu 5 pontos para 21%, um empate técnico, dada a margem de erro das pesquisas de 2,2 pontos. Dessa forma, as chances aumentaram de Serra ir para o segundo turno com Lula, caso ninguém vença por maioria de votos em 6 de outubro. O sentimento está melhorando, segundo o jornal. Embora a incerteza eleitoral tenha motivado uma desvalorização de 25% do real este ano, agora existe uma crescente percepção que o atual nível de aproximamente R$ 3,10 está próximo de ser ideal. Embora um real desvalorizado aumente a quantia da dívida pública (cerca de 40% dela está atrelada ao dólar), isso é muito bom para as exportações, e para o déficit da conta corrente.