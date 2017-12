FT elogia governo em editorial, mas cobra nova fase de reformas O jornal Financial Times, em editorial publicado hoje, elogia a performance do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressalta a reação positiva dos mercados à economia brasileira, mas questiona se eles não estão comemorando cedo demais. Intitulado "O próximo desafio do presidente Lula", o editorial afirma que os benefícios das reformas da Previdência Social e do sistema tributário serão sentidos apenas no longo prazo. "Por isso, o líder brasileiro precisa embarcar agora no próximo estágio de reformas", disse o FT. "Uma das prioridades é esclarecer a regulmentação dos setores de energia e telecomunicações, que reasseguraria os investidores. Outra é cortar a burocracia que dificulta os negócios no Brasil." Segundo o jornal, os complexos procedimentos judiciários também precisam ser simplificados. As próprias operações governamentais deveriam ser melhor ordenadas. A reforma ministerial planejada para o próximo mês oferecerá ao presidente "uma oportunidade excelente para colocar ministros mais eficientes em algumas áreas". Além disso, se ele tomar medidas para racionalizar o grande número de programas sociais, "isso enviaria o sinal mais claro possível de que o governo tem a disposição de abraçar uma agenda por mudanças mais ampla." O FT observa que Lula conquistou o apoio dos mercados financeiros, algo que não era previsto há um ano, quando se acreditava que ele poderia levar o País a uma moratória de sua dívida. Ao invés disso, os preços das ações atingiram elevações recordes, as exportações estão crescendo e o presidente ?está fazendo um progresso sólido em sua agenda política?, com as reformas previdenciária e tributária devendo ser concluídas em meses. "A questão é saber se os mercados não estão comemorando cedo demais", disse o jornal, lembrando que os indicadores do PIB no terceiro trimestre, divulgados na semana passada, mostram que a "recuperação da recessão está sendo dolorosamente lenta". O governo estabilizou com sucesso a economia, mas "precisa agora começar a procurar maneiras de promover um crescimento sustentável com mais rapidez". Os investidores estão certos ao se sentirem encorajados pela política fiscal rigorosa, inflação declinante e um impressionante superávit comercial. "Mas o Brasil está saindo de um buraco fundo escavado pela crise financeira de 2002 e o subsequente ajuste rigoroso", disse. O FT observa que há sinais de recuperação nos investimentos. "Mesmo assim, é difícil ver como a taxa de crescimento poderá aumentar no próximo ano muito acima de 3% ou 4% - insuficiente para criar um superávit de vagas de trabalho." Os juros caíram, "mas o bancos ainda estão cobrando taxas exorbitantes" para conceder empréstimos para empresas ou indivíduos. A relação dívida/PIB pode ter se estabilizado e a sua maturidade prolongada , mas o peso dos juros e repagamentos ainda é grande. O jornal lembra que mesmo com o seu superávit primário de 4,25% do PIB, os pagamentos de juros significam que o Brasil enfrenta um deficit fiscal total de mais de 4% do PIB.