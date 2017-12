FT elogia sucesso de Lula mas diz que governo não pode relaxar O jornal Financial Times elogia o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, , em editorial publicado hoje, mas alerta que o governo não pode relaxar e precisa se empenhar na criação das condições para um maior crescimento da economia brasileira. O editorial, intitulado ?O sucesso do Brasil?, afirma que a estabilização da economia brasileira tem sido uma das maiores histórias de sucesso dos últimos 12 meses. Lula, eleito há um ano, obteve sucesso "na manutenção de níveis respeitáveis de popularidade enquanto alterava as percepções dos investidores? sobre o País, diz o texto. O diário observa que a recuperação dos mercados financeiros é tão grande que a taxa de risco Brasil atingiu nas últimas semanas os seus menores níveis dos últimos cinco anos. ?Mas, embora essas conquistas sejam bem enraizadas, a recuperação do Brasil permanece vulnerável, especialmente a choques externos?, disse o FT. ?Por isso, é vital que o senhor Lula da Silva continue a pressionar pelas reformas que vão ajudar a aumentar o investimento e o crescimento.? O diário financeiro afirma que a política monetária e fiscal rigorosa resultou em quedas contínuas da inflação. O investimento direto estrangeiro tem declinado mas o crescimento das exportações brasileiras tem compensado. Auxiliado pela demanda chinesa por minério de ferro, cobre e soja, o Brasil vai registrar um superávit comercial superior a US$ 22 bilhões neste ano e sua conta corrente vai ficar no azul pela primeira vez desde 1993.