Fuga de depósitos diminui no Uruguai, diz Fitch A agência de classificação de risco Fitch Ratings disse hoje que o apoio financeiro multilateral para restabelecer a confiança no sistema bancário do Uruguai obteve sucesso em diminuir o ritmo dos saques desde 5 de agosto, final do feriado bancário imposto no país por conta da crise de liquidez. Embora seja ainda muito cedo para se ter uma avaliação consistente do comportamento dos correntistas, a Fitch acredita que está ocorrendo uma migração dos depósitos em bancos estatais ou suspensos para bancos estrangeiros que operam no País. "A confiança nos bancos estatais ainda não foi de maneira alguma restaurada, mas o recente apoio ao sistema bancário pode estar atingindo um de seus objetivos, ou seja, uma melhor diferenciação entre os bancos "bons e ´ruins", disse a Fitch. "O ritmo das perdas das reservas também desacelerou, aliviando a pressão imediata sobre a qualidade de crédito soberano." Segundo a agência, se a fuga depósitos continuar caindo, os recursos multilaterais poderão ser direcionados mais à reestruturação dos bancos do que ao pagamento dos depósitos. Com isso, o custo da crise ficaria limitado às somas já conhecidas - US$ 4 bilhões, ou entre 25% e 30% do PIB previsto para 2002. Isso colocaria os custos da crise uruguaia no mesmo patamar das crises na Tailândia e Coréia do Sul, em 1997. "Entretanto, até que os eventos na Argentina e no Brasil mostrem uma melhora sustentável, a confiança dos investidores ainda ficará suscetível a novas volatilidades", disse a agência.