Fuja dos juros O consumidor deve preferir comprar à vista sempre que possível. Só vale a pena comprar a prazo quando o consumidor estiver certo de que o juro cobrado é menor do que qualquer aplicação financeira. Ou quando, para comprar à vista, o consumidor é obrigado a sacar dinheiro de uma aplicação financeira e perder rendimento maior do que o juro cobrado. Quem compra à vista foge dos juros extorsivos que são cobrados nos crediários. E ainda pode conseguir um desconto, especialmente nas lojas que vendem em três vezes sem juros. Acontece que nestes casos o custo financeiro está sempre embutido no preço. Ou seja: se a pessoa vai pagar à vista tem o direito do desconto. O maior obstáculo ao desconto é que a loja não costuma admitir que o custo financeiro está embutido. Os funcionários costumam dizer que o preço é sem juros, quando na realidade isso nunca acontece. Por isso, force o desconto e, se for preciso, troque de loja, mas garanta o seu desconto. Confira nos links abaixo mais dicas sobre como comprar melhor. E veja a pesquisa de juros do Crédito Direto ao Consumidor, da Anefac.