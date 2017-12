Funcex prevê crescimento de 30% para exportações e importações As exportações brasileiras deverão alcançar US$ 95 bilhões este ano, enquanto as importações deverão totalizar um acumulado de US$ 62 bilhões, segundo estimativa da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex). No boletim de comércio exterior relativo a setembro, divulgado hoje, a instituição avalia que exportações e importações "caminham para um crescimento total na casa de 30%" este ano. Um crescimento de tal magnitude, segundo o boletim, ocorreu pela última vez no País em 1980, quando as exportações aumentaram 32,1% sobre o ano anterior e as importações, 26,9%. Para a Funcex, os dados de crescimento simultâneo entre exportações e importações mostram "uma mudança estrutural no comércio exterior brasileiro", já que antes os períodos de forte crescimento das vendas externas eram marcados por desvalorização real do câmbio e baixo crescimento doméstico, com baixo desempenho das importações. Agora, segundo a Funcex, "tanto as exportações quanto as importações estão em processo de mudança de patamar, após terem passado cerca de sete anos (entre o final de 1995 e o final de 2002) oscilando entre um mínimo anual de US$ 45 bilhões e um máximo de US$ 60 bilhões".