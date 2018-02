Funcex reduz previsão para exportações em 2009

A Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) reviu para baixo sua previsão para as exportações em 2009. Segundo informou hoje a instituição, a estimativa é que as exportações fechem o ano com um resultado de US$ 152,5 bilhões, o que significaria uma queda de 23% em relação ao ano passado. A previsão anterior era de US$ 154,5 bilhões.

A revisão ocorreu por conta das primeiras três semanas de novembro, que apresentaram números menores que o esperado. A fundação, porém, manteve a previsão de US$ 127 bilhões de importações, o que representará uma redução de 26,7% na comparação com 2008. O saldo entre exportações e importações, com isso, fecharia o ano em US$ 25,5 bilhões, com alta de 3,1%.

O boletim da Funcex assinalou que, com exceção de máquinas de escritório e equipamentos de informática, agricultura e pecuária, papel e celulose e extração de petróleo, houve queda das exportações em todos os demais setores no período de janeiro a outubro. Nas importações, apenas alimentos e bebidas não registraram queda no volume físico comprado do exterior.