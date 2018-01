Funcex revisa para cima expectativa para balança comercial A Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) vai revisar para cima sua projeção de superávit comercial e exportações para este ano. No fim do ano, a entidade havia montado cenário com expectativa de US$ 29 bilhões de saldo. Na época, a estimativa foi considerada otimista, porque estava acima da média do mercado. O economista da Funcex, Fernando Ribeiro, disse que o novo número não foi definido, mas deverá ficar no intervalo entre US$ 31 bilhões e US$ 33 bilhões. Nas últimas quatro semanas, as previsões de superávit das instituições financeiras captadas pelo Boletim Focus saltou de US$ 27,9 bilhões para US$ 29 bilhões, valor divulgado hoje. No caso das exportações, a Funcex trabalhava com crescimento de 10% para o ano, que também será ampliado. Ribeiro explica que o comércio mundial está melhor do que era esperado na virada do ano, quando se acreditava numa desaceleração. "As exportações continuam crescendo a um ritmo forte e os preços não caíram tanto", afirmou. Ribeiro cita a alta de preços do minério de ferro e derivados este ano e pondera que se esperava desempenho pior para os preços das commodities agrícolas. O economista também explicou que os efeitos da quebra da safra agrícola na Região Sul serão compensados pelo avanço nas exportações de manufatura, que estão puxando o crescimento das vendas externas, além de outros itens, como o próprio minério.