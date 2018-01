Funcionário da Petrobrás desaparece após cair em tanque de refinaria no RJ

RIO - A Petrobrás confirmou o desaparecimento de um funcionário da refinaria Reduc, no município de Caxias (RJ). Segundo o Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias (Sindipetro-Caxias), Luiz Cabral caiu em um tanque que estava em funcionamento, apesar das más condições de manutenção e de ter sido interditado pelo Ministério do Trabalho.

Em comunicado, a empresa informa que a "Reduc está investigando o desaparecimento do empregado e dando assistência à família. Em conformidade com a legislação, todos os órgãos competentes foram devidamente informados da ocorrência".

Segundo Pedro Rodrigues Hamude, diretor do sindicato, o corpo de Luiz Cabral ainda está sendo procurado. Ele não soube informar a idade da vítima, mas estima que o petroleiro tivesse pouco mais de 50 anos.

A suspeita é de que Cabral tenha caído em um dos tanques da refinaria, durante um procedimento de medição. "Em 2014, o Ministério do Trabalho interditou alguns desses tanques devido à corrosão acentuada na escada de acesso e no teto. Além disso, é antigo o problema da falta de iluminação adequada, pontilhão para o acesso, corrimão e guarda-corpo", informou o sindicato, em texto divulgado em sua página na internet.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hamude afirmou que o tanque onde ocorreu o acidente está sendo esvaziado, na busca pelo corpo do funcionário. "O teto está quebrado e há marcas suficientes para comprovar a queda", disse ele. O sindicalista afirmou que o tanque onde o petroleiro deve ter caído é um dos interditados pelo Ministério do Trabalho, ordem que, de acordo com o sindicato, foi ignorada pela empresa.