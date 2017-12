Funcionário de banco alemão passa metade do ano contando 1 milhão de moedas deixadas como herança

Um funcionário do banco central alemão passou metade deste ano cumprindo uma tarefa inusitada: contar 1,2 milhão de moedas deixadas por um motorista de caminhão como herança.

No total, as moedas pesavam 2,5 toneladas e foram coletadas ao longo de 30 anos. Todas elas eram de um e dois centavos, as menores unidades do Deutschmark, o dinheiro alemão até a introdução do euro em 2002.

A tarefa poderia até ter sido mais simples graças ao uso de máquinas de contagem de dinheiro, mas diversas moedas já estavam enferrujadas e coladas entre si. De acordo com informações da emissora Deutsche Welle, o trabalho exigiu não apenas muito tempo, mas também paciência dos funcionários do banco. Além do contador, outros trabalhadores eram obrigados a confirmar o conteúdo de cada pacote e atestar seus valores.

"Eu segurei cada moeda nas mãos", disse Wolfgang Kemereit, o principal responável pela tarefa.

Ao final, descobriu-se que a herança totalizava 8 mil euros.