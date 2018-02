Funcionário de estatal boliviana denuncia ex-executivo da Petrobras Um funcionário da empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciou dois ex-executivos da Petrobras e um da Repsol YPF, devido a supostas irregularidades na assinatura de um contrato de venda de gás ao Brasil, informou hoje a imprensa local. O jornal "El Deber", da cidade de Santa Cruz, onde ficam as sedes das petrolíferas hispano-argentina e brasileira, afirmou que a denúncia foi apresentada em 26 de julho por Gabriel Camacho, diretor de YPFB nomeado pelo Estado boliviano na nacionalizada Andina, filial da Repsol. Os denunciados são o ex-gerente da Andina, o espanhol José María Moreno, e o ex-diretor de Gás e Energia e o ex-diretor-gerente da Petrobras na Bolívia, os brasileiros Antonio Luiz Silva de Menezes e Luis Rodolfo Landim Machado, respectivamente, acrescentou o jornal. Segundo a publicação, as acusações dão de "assinatura de contratos lesivos ao Estado boliviano, conduta antieconômica, fraude e abuso de confiança com agravante e falsificação de documento privado, ao ter fixado preços para a venda de gás ao Brasil muito diferentes ao contrato" fixado pela Bolívia. O jornal afirmou que o atual gerente da Petrobras Bolívia, Fernando Borges, passou à margem das acusações em seu depoimento da véspera a um procurador, argumentando que a empresa que dirige "é outra empresa diferente" da casa matriz. "Eu venho informar, para colaborar com o Ministério Público, é um tema no qual nada temos a ver", disse Borges. Um dos procuradores do caso, José Centenaro, confirmou à EFE a existência da denúncia, mas preferiu não dar detalhes sobre a mesma ou sobre a investigação aberta sobre o assunto. A Andina disse a "El Deber" que "o contrato não representou nenhum dano econômico para o Estado boliviano, e durante sua vigência foram pagos todos os royalties e impostos estabelecidos por lei, de acordo com o contrato assinado entre YPFB e a Petrobras".