Funcionário do Wal-Mart morre pisoteado na loja Um homem de 34 anos, funcionário do Wal-Mart Stores, morreu pisoteado por uma multidão de compradores descontrolados em busca de pechinchas da Black Friday, por volta das 8h (de Brasília). O incidente ocorreu na unidade do Green Acres Mall, em Valley Stream (Nova York). Uma mulher grávida de 28 anos também foi levada para um hospital para observação. Além disso, outros três clientes sofreram ferimentos leves e foram levados para hospitais. Em comunicado, a Wal-Mart declarou que "a segurança de nossos clientes e associados são nossa principal prioridade". "Uma trágica situação ocorreu esta manhã na abertura de nossa unidade em Valley Stream. Estamos tristes em informar que um homem que estava trabalhando para uma agência temporária em nosso nome morreu na loja e alguns de nossos clientes ficaram feridos. Nossos pensamentos e orações estão com eles e suas famílias neste momento difícil".