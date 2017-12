Funcionário fazem festa surpresa para os 43 anos de Palocci O aniversário do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que completa 43 anos no próximo sábado, foi comemorado antecipadamente com uma festa surpresa organizada pelos funcionários no final do expediente nesta quinta-feira, com direito a bolo e salgadinhos. Como já virou costume no governo petista, os convidados se cotizaram para pagar a festa por adesão. Cada um desembolsou cerca de R$ 35. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que já havia sido homenageado no seu aniversário, em agosto, fez questão de marcar presença. Além dele, parlamentares, integrantes do primeiro escalão do governo, a esposa Margareth, a filha Carolina, de 12 anos, e familiares do ministro também compareceram à comemoração.