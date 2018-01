Funcionário morre em acidente de trabalho em usina da CSN

A CSN confirmou o falecimento de Francisco Xavier de Castro, de 47 anos, funcionário da prestadora de serviços CBSI enquanto trabalhava na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), na noite de sexta-feira. Segundo nota da assessoria de imprensa da CSN, o acidente ocorreu por volta de 19 horas, no setor de embalagens da usina, e as causas do acidente estão sendo apuradas.

“A Companhia e a CBSI estão prestando toda a assistência à família de Francisco, que há cinco anos trabalhava como embalador na prestadora de serviços. A CSN se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. As causas do acidente estão sendo apuradas”, diz um trecho da nota.

Segundo o perfil mantido pela CBSI na rede social Facebook, a empresa foi fundada em 2011 e é uma joint venture entre a CSN e o grupo paranaense Cikel, que atua em serviços industriais.